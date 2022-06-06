رئيس البورصة: الإفصاح الدوري للشركات المقيدة يميزها عن غيرها

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الإفصاح الدوري من أهم الاختلافات الرئيسية التي تميز الأسواق المنظمة (البورصة) عن الشركات غير المقيدة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر البورصة، للتنمية في جولته الثالثة بمحافظة قنا، أن الإفصاح يوفر للمستثمرين الراغبين في الدخول بشركة ما التعرف على تفاصيلها المختلفة، ما يسمح بتقييم عادل للوصول إلى اتخاذ قرار استثماري سليم.

وأوضح رئيس البورصة، أن المجتمع يتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بأسواق المال، عبر قيامه بشراء وتداول منتجات وخدمات الشركات المقيدة في البورصة.

يذكر أن البورصة، تعقد حاليا الجولة الثالثة من مؤتمر التنمية تحت رعاية رئيس الوزراء، إذ بدأت الانطلاقة بمحافظة بورسعيد ثم سوهاج ثم حاليا بمحافظة قنا وغدا في محافظة الأقصر.

ويحضر برنامج البورصة، للتنمية في محافظة قنا عدد من الشركات العاملة في المحافظة.