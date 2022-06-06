رئيس البورصة: الأسهم يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا في مكونات استثمار المواطنين

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الأسهم يجب أن تكون جزءًا رئيسيًا من مكونات عملية الاستثمار للمواطنين، لتحقيق الادخار التراكمي التدريجي الذي يحقق أفضل العوائد على المستوى طويل الأجل.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر البورصة للتنمية في جولته الثالثة بمحافظة قنا، أن العملية الاستثمارية للمواطنين يجب أن تتكامل مع بعضها سواء أدوات استثمارية وادخارية من القطاع المصرفي مع نظيرتها في أسواق المال.

يذكر أن البورصة، تعقد حاليا الجولة الثالثة من مؤتمر التنمية تحت رعاية رئيس الوزراء، إذ بدأت الانطلاقة بمحافظة بورسعيد ثم سوهاج ثم حاليا بمحافظة قنا وغدا في الأقصر.

ويحضر برنامج البورصة، للتنمية في محافظة قنا عدد من الشركات العاملة في المحافظة.