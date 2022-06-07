رئيس البورصة : الأدوات الاستثمارية تُكمل بعضها والأسهم الأفضل على المدى الطويل

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الأدوات الاستثمارية المختلفة سواء البنكية أو العقارية أو أسواق المال تُكمل بعضها، إذ توفر متطلبات المواطنين في مختلف الأعمار.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر البورصة للتنمية في جولته الرابعة بمحافظة الأقصر، أن الأسهم تعد الأداة الاستثمارية الأفضل على المدى الطويل، حال تنفيذ برنامج الادخار التدريجي التراكمي.

وأوضح رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ليست بعيدة عن المواطنين، إذ يتأثرون ويؤثرون بشكل مباشر وغير مباشر في الشركات المقيدة بالبورصة.

يذكر أن مؤتمر البورصة للتنمية – تحت رعاية رئيس الوزراء- يصل إلى محطته الرابعة في محافظة الأقصر عقب جولات في بورسعيد وسوهاج وقنا، ويهدف المؤتمر إلى نشر ثقافة الاستثمار في سوق الأوراق المالية وعرض مزايا القيد والطرح في البورصة، على شركات المحافظات المختلفة.