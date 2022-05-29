رئيس البورصة: استمرار تفعيل أسواق السندات المقيدة مع ارتفاع تداولاتها إلى 500 مليار جنيه

قال محمد فريد رئيس مجلس الإدارة بالبورصة المصرية، إنه يتم العمل بشكل مستمر على تفعيل أسواق السندات المقيدة وبالأخص سندات الخزانة الحكومية وذلك في إطار ارتفاع تداولاتها لأكثر من 500 مليار جنيه.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود إدارة البورصة المصرية المكثفة لدعم وضع السوق بشكل عام، مع محاولة حل مزيد من العوائق الأخرى، وتكثيف محاولات التعريف بسوق الأسهم لدعم وزياد تداولاته.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر بورتفوليو ايجيبت ٢٠٢٢ الذي تعقدهُ جريدة “المال” اليوم، إن إدارة البورصة المصرية كانت قد بحثت مع الجهات محاولة تعريف المغتربين للتداول في سوق الأسهم.

جاء ذلك خلال مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022» الذى تنظمه شركة «المال جى تى» بمشاركة عدد من المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والاقتصاديين.

وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التى أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا.

كما يركز المؤتمر على فرص القطاع المالى غير المصرفى فى الحفاظ على عوائده وجاذبيته فى ضوء ارتباك الأوضاع الاقتصادية والارتفاع الكبير فى معدلات التضخم.