بورصة وشركات

رئيس البورصة : ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي سيصاحبه استجابة إيجابية من سوق المال

في كلمته بمؤتمر البورصة للتنمية في جولته الأولى بمحافظة بورسعيد،
أحمد علي 4:15 م, السبت, 27 نوفمبر 21 4:15 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي سيصاحبه استجابة إيجابية من سوق المال. وقام، في كلمته بمؤتمر البورصة للتنمية في جولته الأولى بمحافظة بورسعيد، بشرح رحلة الإصلاح الاقتصادي التي نفّذته الدولة المصرية في الأعوام الماضية، بالإضافة إلى تفاصيل القطاعات الإصلاحية والإجراءات المختلفة وأهداف ذلك البرنامج، وصولًا إلى مرحلة التعافي وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي. 

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واستكمل فريد موضحًا دور وأهمية دور البورصة في الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وكونها منصة لحرية التداول والدخول والخروج. 

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ، عُقد اليوم السبت، بمقر محافظة بورسعيد، للترويج لقيد الشركات بالبورصة، بعنوان «البورصة للتنمية» تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، شارك به الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ، وريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 

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كما شارك في المؤتمر عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، بجانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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