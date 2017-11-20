رئيس البورصة: أفريقيا مؤهلة لتصبح أكبر الاقتصادات بالعالم

المال خاص قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاقتصاد الأفريقي من المرجح أن ينمو بأكثر من 3 مرات بحلول عام 2050، لتكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، وهو ما يمثل فرصة عظيمة لسوق المال. وأكد "فريد"،…



المال خاص

قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاقتصاد الأفريقي من المرجح أن ينمو بأكثر من 3 مرات بحلول عام 2050، لتكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، وهو ما يمثل فرصة عظيمة لسوق المال.

وأكد “فريد”، على هامش المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية، الذي تستضيفه القاهرة، أن السوق الأفريقية لديه العديد من الإمكانيات التي تؤهله لتحقيق ذلك النمو، ويتعين أيضا تنفيذ العديد من الإصلاحات.

وشدد على ضرورة احتضان الجانب التكنولوجي لتحقيق معدلات لاالنمو المطلوبة والقضاء على الأمية المالية لدى مختلف الشعوب لتحقيق الرخاء في الدول الأفريقية.

