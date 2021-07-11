رئيس البنك العقارى: محفظة الودائع سجلت 71 مليار جنيه

قال مدحت قمر، رئيس البنك العقارى المصرى، إنّ قيمة محفظة الودائع بلغت نحو 71 مليار جنيه فى الوقت الحالى مقابل 49.6 مليار بنهاية يونيو 2020، بارتفاع نسبته %43.14 خلال 12 شهرًا فقط.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أنّ محفظة الائتمان سجلت 19 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، فيما بلغت محفظة التجزئة نحو 2 مليار جنيه تقريًبا.

وأشار إلى عمليات التطوير الشاملة التى يشهدها البنك على جميع الأصعدة؛ لتقديم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للعملاء.

وأضاف أنّ محفظة القروض المتعثرة تراجعت إلى قرابة %20 من إجمالى القروض فى الوقت الحالي؛ من مستوى %60 تقريًبا خلال 2018 مؤكدا أنّ البنك يعمل على تسوية القروض المتعثرة والتى تتم على مراحل تدريجية؛ لوجود شريحة كبيرة من العملاء يعملون فى القطاع السياحى الذى بدأ فى الانتعاش حاليًا تزامنًا مع تخفيف قيود جائحة كورونا.

وأكّد أنّه لا توجد لدى البنك أى نية لبيع فروعه خارج مصر، فيما يتوقع أن يكون لها دور محورى فى ظل اتفاقية التعاون الأخيرة بين مصر والعراق والأردن.

ولفت إلى أنّ مصرفه يتجه نحو الرقمنة لمواكبة عملية الشمول المالى التى تشهدها البلاد على جميع الأصعدة وفى مختلف القطاعات، موضحًا أنّ إجمالى حجم العملاء بلغ نحو 100 ألف بنهاية يونيو الماضى.

تجدر الإشارة إلى أنّه فى وقت سابق من الشهر الماضى، قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى – فى تصريحات لـ«المال» – إن مصرفه يستهدف إطلاق محفظته الذكية موضحا أن الدراسات المتعلقة بالمنتج الجديد تجرى حاليًّا، وسيتم التقدم بطلب إلى البنك المركزى للموافقة على إطلاقها للعملاء خلال الأشهر المقبلة.