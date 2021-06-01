اقتصاد وأسواق

رئيس البنك الزراعي : 4500 مستفيد من مبادرة باب رزق بالمحافظات

تقوم مبادرة باب رزق بتمويل مشاريع تبدأ من 2000 وحتى 10 آلاف جنيه وتستهدف المرأة الريفية والشباب
الصاوي أحمد 8:08 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 8:08 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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قال علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصرى ، إن مبادرة باب رزق وحياة كريمة تدعم الفلاح والمرأة الريفية وتتماشى مع توجيهات القيادة السياسية، حيث تقوم مبادرة باب رزق بتمويل مشاريع تبدأ من 2000 وحتى 10 آلاف جنيه وتستهدف المرأة الريفية والشباب، مضيفا أن البنك سيقوم بتوفير فترة سماح لسداد القروض ومدتها شهرين وسيتم زيادة القروض من 20 لـــ 40 ألف جنيه.

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وأضاف فاروق في تصريحات له اليوم أن البنك لديه 1200 فرع على مستوى الجمهورية ونستهدف الوصول لــــ 2000 فرع، وهناك تنسيق كامل مع البنك المركزي للاهتمام بالريف المصري بتوجيهات من القيادة السياسية، كما يقوم البنك الزراعي يقوم بمبادرات لتطوير الري الحقلي وغيرها من المشروعات التى تخدم الريف المصري.

وأكد رئيس البنك الزراعى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارتي الزراعة والري لدعم مشروعات الري الحديث، موضحا أنه استفاد من المبادرة حتى الآن 4500 شخص فى المرحلة التجريبية التى تشمل الصعيد ووجه بحري، وندرس مد فترة السماح لسداد الديون المتعثرة ، ولدينا 600 ماكينة صرف آلي “ATM”موجودة بالمحافظات، وأكثر من 2,5 مليون عميل يستفيد من بطاقة الخصومات، وتحديث أكثر من 80% من البنية التحتية لفروع البنك بالمحافظات، نقوم بعمل دورات تدريبية مستمرة لرفع كفاءة الموظفين.

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بقلم الصاوي أحمد

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