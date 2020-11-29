رئيس البنك الزراعي يبحث تعزيز التعاون فى مشروعات التنمية مع محافظ المنيا

عقد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري برفقة نائبي رئيس مجلس الإدارة سامي عبد الصادق ومحمد إيهاب وعدد من قيادات البنك اجتماعاً موسعاً، مع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بحث خلاله تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك الزراعي المصرى ومحافظة المنيا لدعم جهود التنمية الزراعية والمجتمعية، واستعراض مبادرات البنك والبرامج التمويلية لمشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والأنشطة المرتبطة بها وتمويل نظم الري الحديثة واستخدام الطاقة الشمسية في المشروعات الزراعية بما يتواكب مع اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس البنك الزراعي المصري فرص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى دخل مواطني المحافظة وفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل وتدريب الشباب لتحسين مستوى معيشتهم علاوة على تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة المنيا وكافة المدن والقرى التابعة لها.

وقد تم الاتفاق على تمويل عدد من المشروعات بالقرى المصدرة للهجرة بالمحافظة، من خلال إتاحة برنامج “باب رزق لتمويل الأنشطة متناهية الصغر وفتح أبواب جديدة للكسب والإنتاج لأهالي تلك القرى.

كما تم الاتفاق على إتاحة التمويل لمشروعات المزارعين والشباب بقرى شباب الخريجين والمزرعة النموذجية للمواشي في مركز سمالوط وفتح منافذ للشباب لبيع المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى التعاون في نقل الباعة الجائلين من الأسواق العشوائية إلى أسواق حضارية وبحث إحلال السيارات النصف نقل التي تستخدم لنقل الركاب بالمحافظة بسيارات ميكروباص حديثة.

وأكد رئيس البنك الزراعي أن لقاءه مع محافظ المنيا يأتي في إطار حرص قيادات البنك علي تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة المنيا وكافة المدن والقرى التابعة لها بهدف تعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بين البنك الزراعي المصري والمحافظة والتي من بينها بحث سبل التعاون في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب والطاقة المتجددة وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.

وأشاد رئيس البنك الزراعي بالجهود التي يقوم بها محافظ المنيا لتنمية وتطوير المحافظة ويتوافق مع جهود الدولة واهتمامها بمحافظات الصعيد وتحسين مستوى معيشة أفرادها.

ومن ناحية أخرى، عقد علاء فاروق اجتماعاً موسعاً مع عدد كبير من أصحاب المشروعات والمستثمرين والعملاء بمحافظة المنيا، ضم عدداً من المستثمرين بمشروع استصلاح أراضي مشروع المليون والنصف مليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا، حيث استعرض حيث استعرض نتائج الزيارة التفقدية للمشروع في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها في جميع ربوع مصر خاصة في المناطق الجديدة والنائية، والتي تحتضن مشروعات قومية كبرى.

وأكد رئيس البنك الزراعي استعداد البنك الكامل للتعاون مع المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية ومشروعات التصنيع الزراعي بهذه المناطق وغيرها بمحافظة المنيا وإتاحة التمويل اللازم لتنمية مشروعاتهم.

وخلال زيارته إلى المنيا، قام علاء فاروق بالاجتماع بموظفي ومديري فروع قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري والذي يضم 113 فرعا وبنك قرية.

كما التقى بشباب البنك من المعينين الجدد بالمحافظة، الذين تم تعيينهم مؤخراً بالبنك وإلحاقهم بالعمل في بنوك القرى بمحافظة المنيا عقب خضوعهم للاختبارات والدورات التدريبية والتأهيلية بالمعهد المصرفي.

حيث استعرض الاستراتيجية الجديدة للبنك وخطة تطوير البنك وما تحقق منها، مؤكداً أنها تتضمن أرقاماً وأهدافاً أكثر طموحاً تتفق مع رؤية التطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، والتي نسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً في إطار الدعم اللامحدود الذي يقدمه البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر لكي يكون البنك الزراعي المصري من أكبر بنوك القطاع المصرفي ذات الإسهام الكبير في تحقيق الأهداف التنموية للوطنمن خلال الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات والمقومات المتاحة لدى البنك سواء كانت مادية أو بشرية.