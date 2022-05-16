رئيس البنك الإسلامي للتنمية: مصر رائدة في تمكين المرأة

أكد منصور مختار ، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، أن مصر دولة رائدة في تمكين المرأة، ودعم مشاركتها في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن مصر ستستضيف فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك لعام ٢٠٢٢ يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ بحضور مجموعة من الخبراء الأكاديميين والاقتصاديين .

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالقمة العالمية للمؤسسات التنموية متعددة الأطراف حول المساواة بين الجنسين -المنعقدة بالقاهرة بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة.



وأعرب عن امتنان البنك لمايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة لدورها الحيوي ووضع العديد من المبادرات لدعم المرأة ، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المجهودات يتم تنظيم هذه القمة.



ونوه بأن فريق عمل البنك يقوم بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الحوار وتبادل الآراء في القضايا العالمية، لافتا إلى أنه يتم وضع اجندة المساواة بين الجنسين على قمة الإولويات والمساعدة على دعم فرص التوظيف للمرأة والمشاركة في بناء مستقبل أفضل وان تكون المرأة أكثر قوة وريادية.

مشيرا الى قيام البنك بتعزيز الجهود وتوظيف المرأة في مصر من خلال تبني عقود استراتيجية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة مشاركة المرأة في هذه المشروعات.