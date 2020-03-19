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رئيس البنك الأهلي : انخفاض البورصة مؤقت وفرصة لتحقيق أرباح قوية

ضخ 3 مليارات جنيه مناصفة مع بنك مصر
سيد بدر 6:51 م, الخميس, 19 مارس 20 6:51 م, الخميس, 19 مارس 20

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صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري، بأن قرار ضخ استثمارات في البورصة يأتي ضمن القناعة الخاصة بأن تدني البورصة لأقل من قيمتها الحقيقية لا يعبر عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات وأن الانخفاض الحالي هو انخفاض مؤقت .

وأكد عكاشة، في بيان، أن الفترة الحالية فرصة للشراء وتحقيق أرباح مستقبلية علي المدي المتوسط والطويل وأن المبلغ المخصص قابل للزيادة لمزيد من المساهمة.

وقام البنك الأهلي اليوم بالبدء في الاستثمار القوي في البورصة المصرية وفقا لرؤيته وقناعاته بأن الانخفاض الحاصل في البورصة المصرية هو انخفاض مؤقت ناتج عن الأحداث العالمية المرتبطة بفيروس كورونا والذي أثر سلبا علي كل الأسواق والبورصات العالمية وأدي ألي انخفاض حاد في بورصات العالم أجمع بصرف النظر عن قوة أو ضعف الأداء الحقيقي للشركات .

وتسببت الظروف العالمية في قيام العديد من المستثمرين العالمين بالخروج من الأسواق الناشئة كسلوك طبيعي للتعامل مع هذه النوعية من الأزمات .

وأضاف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، أن معدلات الآداء الأساسية الجيدة للشركات المقيدة في البورصة المصرية على المدي المتوسط والطويل في الفترات الأخيرة مع التوقع المستقبلي بأن أسعار الأسهم ستعاود الارتفاع في المدي المتوسط والطويل ساعد علي اتخاذ قرار المساهمة بشكل قوي في البورصة المصرية .

وأشار إلى أن البنك على استعداد لتخصيص المزيد من الأموال للاستثمار في تلك الأسهم لتعويض الخروج المؤقت للمستثمرين الأجانب والعرب.

وكان بنكا الأهلي ومصر أعلنا صباح اليوم ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه لشراء أسهم في البورصة المصرية ضمن إجراءات تنشيط السوق، بواقع 1.5 مليار جنيه لكل بنك .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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