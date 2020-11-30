رئيس البنك الأهلي: القطاع المصرفي لعب دورا حيويا فى مواجهة تداعيات كورونا

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن القطاع المصرفي له دور حيوي في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا وذلك من خلال تشجيع القطاع الصناعي والزراعي عبر إطلاق العديد من المبادرات التمويلية والتحول الرقمي .

واضاف أن خلال الكلمة الافتتاحية، بمؤتمر الناس والبنوك، اليوم الاثنين، أن قطاع الاتصالات من القطاعات الواعدة إضافة إلى الأمن السيبرانى

وأوضح رئيس البنك الأهلي المصري، انه من المتوقع تباطوء الاقتصاد العالمى بنسبة 4.4% ولكن مصر، اتخذت اجراءات لحماية المواطنين وتوفير السلع الاساسية بما يمثل قدرا كبيرا من الصلابة، و الجهاز المصرفى له دور كبير وحيوى وهناك 17 مبادرة واجراء اتخذها البنك المركزى يقلل من التداعيات السلبية على الاقتصاد المصرى والبنوك المصرية كانت صفا واحدا لتشجيع الصناعة والزراعة والقطاع الخدمى واثبتت الجائحة الرؤية الثاقبة للتحول الرقمى وسارع المركزى لتقديم الاجراءات التى ساعدت وقدمت الدعم.

واشار عكاشة، إلي إن البنك المركزي يستهدف بالتعاون مع البنوك لنشر عدد 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية وذلك ضمن استراتيجية القطاع المصرفي للتحول إلى مجتمع غير نقدي

وقال إن فيروس كورونا كشف عن أهمية تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا الصحية والتعليم، كما جعل من قطاعي الزراعة والصناعة ركيزة مهمة للاقىصاد المصري.

و اشاد عكاشة بالدور الكبير للقطاع المصرفي في دعم الدولة لمواجهة الازمة الراهنة .

وكشف عن وصول عدد العملاء المشتركين في الانترنت البنكى الى 8 مليون عميل بالقطاع المصرفي، كما تم نشر ما يقرب من 5 ملايين بطاقة ميزة

وأشار إلى أن تحول البنوك المتخصصة الي بنوك متكاملة له دور كبير في الوقت الراهن لتعزيز الشمول المالي.