رئيس البريد: 3.6 مليارات جنيه قيمة فوائض الهيئة

محمود جمال قال عصام الصغير ، رئيس مجلس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة حققت فائضا ماليا خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، والمنتهي في 31 مارس الماضي، بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل 1.041 مليار جنيه خلال 31 يوليو 2016 بزياده بلغت 270.وأرجع الصغير السبب وراء ذلك إلى عده عوامل، منها حس

محمود جمال

قال عصام الصغير ، رئيس مجلس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة حققت فائضا ماليا خلال الربع الثالث من العام المالي 2016/2017، والمنتهي في 31 مارس الماضي، بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل 1.041 مليار جنيه خلال 31 يوليو 2016 بزياده بلغت 270.

وأرجع الصغير السبب وراء ذلك إلى عده عوامل، منها حسن إداره استثمارات البريد وتقليل التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 60 إلى 70%، علاوة على الدخول في مناقصات جديدة مع البنوك لتقديم الخدمات البريدية لها، وعقد اتفاقيات مع شركات طيران دولية ضمن اتحاد البريد العالمي، وربط الحوافز بأداء الموظفين والتوسع في تقديم الخدمات غير البريدية للمواطنين.

على صعيد آخر، أكد الصغير أن البريد يسعى إلى فصل كل الخدمات البريدية أونلاين عن الشبكة الداخلية للهيئة، لضمان حمايتها من التهديدات الالكترونية.

