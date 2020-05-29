اتصالات وتكنولوجيا

رئيس البريد يوضح موقف الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة من تدابير كورونا

حتي يوم 13 يونيو المقبل
المال - خاص 5:54 م, الجمعة, 29 مايو 20 5:54 م, الجمعة, 29 مايو 20

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وافق عبده علوان، القائم بأعمال رئيس هيئة البريد، على استمرار التناوب بين العاملين بالهيئة من أصحاب الأمراض المزمنة بمختلف مواقع العمل، بما فى ذلك مراكز الخدمات ومكاتب البريد.

وبحسب منشور إداري أصدره اليوم الجمعة ، أكد أنه لا يوجد أى تأثير للإجازات الاعتيادية أو العارضة أو المرضية التى يحصل عليها أصحاب تلك الأمراض حتى يوم 13 يونيو المقبل على أي من مستحقاتهم المالية.

وقال إن القرارات السابقة تأتي فى ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها البريد، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزارء بشأن مواجهة فيروس كورونا على الدور الذى تقوم به الهيئة فى خدمة المجتمع.

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بقلم المال - خاص

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