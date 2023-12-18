رئيس البريد يهنئ السيسي لفوزه بولاية جديدة

هنّأ الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لفوزه بفترة ولاية رئاسية جديدة، مؤكدًا أن فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية جاء تجسيدًا واضحًا لمدى تماسك الشعب المصري والتفافه حول قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية والمشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في فترة وجيزة.

وأكد فاروق دعمه الكامل للرئيس السيسي في تحقيق رؤيته للمستقبل، وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الوطن، والمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن الانتخابات الرئاسية ضرب فيها الشعب المصري أروع المثل في الوطنية مشيرًا إلى أن خروج جموع المصريين في مشهد ديمقراطي عظيم لانتخابات حرة نزيهة خير دليل على وعي أبناء هذا الوطن وإدراكهم الكامل بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية بطريقة أبهرت العالم أجمع.

وقدم الشكر لكل القائمين على هذه الانتخابات من القضاة والشرطة وموظفي الدولة، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات وجميع العاملين بالهيئة القومية للبريد على جهودهم الكبيرة مشيدًا بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية.