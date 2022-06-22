رئيس البريد يلتقي رئيس نقابة العاملين بالهيئة

التقى اليوم الدكتور شريف فاروق ، رئيس الهيئة القومية للبريد جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد في أول لقاء يجمع بينهما، بعد فوز جاد محمد برئاسة النقابة العامة للبريد خلال الانتخابات التي جرت في 16 يونيو 2022.

وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال اللقاء أهمية الدور النقابي فى التواصل مع العاملين داخل الهيئة وحل مشاكلهم وسد احتياجاتهم.

واشار الى ضرورة توصيل ما يتم فعلاً من إنجاز داخل الهيئة الى العاملين للحد من الشائعات، موضحًا أن أبناء الهيئة هم الثروة الحقيقية والعامل الرئيسي في تحقيق الإنجازات خلال الفترة الماضية.

وأعرب جاد محمد رئيس النقابة العامة للبريد عن سعادته خلال اللقاء بما يقوم به مجلس ادارة البريد المصري من مجهودات تحت قيادة الدكتور شريف فاروق والتي نتج عنها تحقيق مكاسب كبيرة للهيئة القومية للبريد بالاعتماد على جهود جميع العاملين.

مشيرًا إلى أنه خلال اللقاء تم مناقشة طلبات العاملين خلال الفترة المقبلة.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة بحضور مجلس إدارة النقابة العامة خلال الأيام المقبلة لمناقشة احتياجات الفترة القادمة.