رئيس البريد يفتتح مكتب روض الفرج بعد تطويره‎

المال - خاصافتتح اليوم أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتب بريد روض الفرج بعد تطويره وتحويله إلي مركز خدمات بريدية متكامل وحضر الافتتاح محمود قنديل رئيس قطاع القاهرة وأيمن ناصف مدير عام وسط وشمال وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالمنطقة.صرح أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس



المال – خاص

افتتح اليوم أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مكتب بريد روض الفرج بعد تطويره وتحويله إلي مركز خدمات بريدية متكامل وحضر الافتتاح محمود قنديل رئيس قطاع القاهرة وأيمن ناصف مدير عام وسط وشمال وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بالمنطقة.

صرح أحمد عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن افتتاح المكتب يأتي ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر وذلك ضمن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تهدف إلى أن تصبح مراكز الخدمات البريدية واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأضاف عبد الحليم، أن معدلات الإنجاز فى التطوير تسير وفقاً للخطة الزمنية المقررة وأن الهيئة القومية للبريد قد بدأت بالفعل فى تنفيذ مشروع تطوير وتحديث مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بأعلى وسائل التكنولوجيا العالمية لكى يتم تقديم جميع الخدمات بكفاءة عالية حتى يتمكن البريد المصري من المنافسة في تقديم الخدمات للعملاء.

وجدير بالذكر أن مركز خدمات روض الفرج الذى تم افتتاحه اليوم يقدم جميع الخدمات المالية والحكومية والبريدية والمجتمعية بالإضافة إلى جميع الخدمات المستحدثة التى يقدمها البريد المصرى مشيراً إلى أن المكتب يقع على مساحة ٩٧ مترا مربعا وبه ٨ شبابيك لتقديم الخدمات للعملاء ويخدم ما يقرب من ٨٠٠ ألف نسمة.

