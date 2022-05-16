رئيس البريد يعرض التجربة المصرية على سفير أذربيجان بالقاهرة

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري السيد السفير تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة والسيد إميل رحيموف السكرتير الثاني للسفارة بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات.



قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن زيارة السفير تورال رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة تأتي بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات والاطلاع على تجربة نجاح البريد المصري في تطبيق التحول الرقمي والشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات وبحث أوجه نقل التجارب الناجحة في مجال البريد بين البلدين.



وأوضح الدكتور شريف فاروق أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الدول بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.



ومن جانبه أشاد السفير تورال رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة بما توصل اليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء مُبدياً إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في فيلم متحف البريد والتي توثق التاريخ البريدي متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.



ووجه السفير تورال رضاييف الدعوة الي الدكتور شريف فاروق رئيس البريد المصري لزيارة جمهورية اذربيجان لدراسة تعزيز سبل التعاون في مجال الخدمات البريدية، كما دعا السفير رئيس البريد المصري لحضور احتفالية اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان بمقر السفارة بالقاهرة.



ومن جانبه، رحب الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بالدعوة مشيرًا الي أنه سيتم زيارة جمهورية أذربيجان قريبًا بوفد رفيع المستوي من جميع التخصصات لبحث أفضل سبل التعاون.



وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري السفير تورال رضاييف سفير دولة أذربيجان بالقاهرة درع البريد المصري وألبوم طوابع يضم العديد من اصدارت البريد المصري.