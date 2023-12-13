رئيس البريد يستقبل سفير سريلانكا بالقاهرة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وممثلي الجالية السريلانكية في مصر وجميع القيادات التنفيذية بالبريد المصري.

قال السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا في القاهرة: “إن العلاقات الثنائية بين سريلانكا ومصر تحظى بتعاون وثيق في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم والسياحة، مشيرا إلى أن مصر تعد شريكًا مهمًا لسريلانكا في العديد من المبادرات الاقتصادية والتنموية، معربا عن شكره للبريد المصري على إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور66 عامًا على العلاقات المصرية السريلانكية، مُبديًا إعجابه بما توصل إليه البريد المصري من تطور؛ متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين”.

أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ عمق العلاقات بين مصر وسيرلانكا حيث إنها تتسم بخصوصية تاريخية وثقة متبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى أن إصدار البريد المصري لطابع تذكاري للاحتفال بمرور 66 عاما على تأسيس العلاقات المصرية السريلانكية، هو توثيق حضاري وثقافي يؤكد الخصوصية التاريخية للعلاقات الوطيدة والتاريخية بين الشعبين.

وفي نهاية اللقاء أهدى فاروق السفير ماريموتو كاربايا باتمانادن، سفير سريلانكا بالقاهرة؛ درع البريد المصري وإصدار من الطابع التذكاري.

وجدير بالذكر أن طابع بريد مرور 66 عامًا على العلاقات المصرية السريلانكية التذكاري، تم تصميمه بصورة فنية تعبر عن أبرز المعالم التاريخية المميزة لحضارة البلدين، كما أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم)، مؤمن متعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ “QR Code”؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع، تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.