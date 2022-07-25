رئيس «البريد» يبحث مع وفد سعودي تعزيز الاستثمار بمجالات البريد والتجارة الإلكترونية

استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عدنان إبراهيم المزروع الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس التابعة للبريد السعودي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم ديمتري تروبكين المدير التنفيذي للعمليات، وكين روبرتسون رئيس التجارة الإلكترونية، ومدحت عطا الله المدير الإقليمي بمصر، بحضور جميع القيادات الإشرافية والتنفيذية بالبريد المصري وذلك بمقر البريد المصري في العتبة.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن زيارة عدنان إبراهيم المزروع الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس التابعة للبريد السعودي والوفد المرافق له، تأتي بهدف توطيد أواصر التعاون وبحث أوجه الاستثمار في مجالات البريد والتجارة الإلكترونية،

مؤكدًا حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الكيانات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات جديدة لعملاء البريد.

من جانبه أشاد عدنان إبراهيم المزروع، الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس، بما توصّل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والخدمات المقدمة للعملاء،

مُبديًا إعجابه بما شاهده من مقتنيات تاريخية في متحف البريد بعد تطويره، والتي توثق تاريخ البريد على مر العصور، متمنيًا التوفيق والنجاح للبريد المصري وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون في سبيل تحقيق الترابط والتكامل بين البلدين.

وفي نهاية اللقاء سلَّم رئيسُ مجلس إدارة البريد المصري، عدنان إبراهيم المزروع الرئيس التنفيذي لشركة ناقل إكسبرس درع البريد المصري، كما سلَّم عدنان إبراهيم الدكتور شريف فاروق كتاب “سيرة ومسيرة” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.