رئيس البريد يبحث مع قيادات شرطة الهيئة تأمين المقرات

التقى اليوم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، مع اللواء طارق عبد العظيم مدير إدارة شرطة البريد بمقر شرطة البريد بمبنى قطاع التوفير والادخار.

تناول اللقاء بحث سبل تطوير المقر وتزويده بجميع الأنظمة الحديثة بما يضمن رفع مستوى المنظومة الأمنية وتشديد الرقابة على الخزن والمقرات وحركة الأموال بين الفروع، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البريد المصري والتي تشمل رفع كفاءة جميع القطاعات وتطويرها.

واستمع فاروق إلى آراء ومقترحات قيادات شرطة البريد التي تهدف إلى تطوير آليات تأمين المباني والمقرات الخاصة بالهيئة وحركة نقل الأموال بين مكاتب البريد بما يضمن الوصول إلى الأسلوب الأمثل في إدارة عمليات نقل الأموال بين الفروع وتأمين المباني والمنشآت.