رئيس البريد: نقترب من تحقيق فائض بقيمة 4.5 مليار جنيه

أ ش أ قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة تقترب من تحقيق ما يربو من 4.5 مليار جنيه فائضا عن العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2017.وأضاف الصغير ـ في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الثلاث

أ ش أ

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد بأن الهيئة تقترب من تحقيق ما يربو من 4.5 مليار جنيه فائضا عن العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو 2017.

وأضاف الصغير ـ في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ أن الهيئة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الأعوام الثلاثة الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد ، مؤكدا أن ما حققته الهيئة من نجاح خلال الفترة الماضية يعتبر إنجازا غير مسبوق حيث حققت الهيئة القومية للبريد فائض مالي يزيد عن مليار جنيه خلال العام المالي 2015/ 2016

وأوضح أنه طبقا للمؤشرات الحالية فقد تم تحقيق فائض مالي بلغ 6ر3 مليار جنيه فى 31/ 3/ 2017 ،مشيرا الى أن هذا النجاح الذي تم تحقيقة جاء نتاج خطة استراتيجية شاملة وضعتها الهيئة لاحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات.

وأضاف الصغير أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات متكاملة مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية مما أدي إلي تعظيم الإيرادات وتحقيق أعلى فائض فى تاريخ الهيئة على الإطلاق هذا بالاضافة الى أنه تم المحافظة على الوضع المالي للهيئة القومية للبريد في ظل تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من نقل بيانات حسابات عملاء التوفير من المنظومة القديمة إلى منظومة الشباك المالي الموحد لتأمينها ، حيث بلغ عدد مودعي صندوق التوفير 24 مليون عميل باجمالي رأس مال مودعيين 196 مليار جنيه وبلغ عدد عملاء الحسابات الجارية 540 ألف عميل باجمالي رأس مال مودعيين 5ر8 مليار جنيه،كما تم البدء في مشروع الأرشفة الإلكترونية لتوقيعات العملاء ،وتم ميكنة خدمة المعاشات بالكامل وصرف ما يقرب من 6 ملايين معاش شهريا،كما تم إطلاق خدمة دفع الرواتب الحكومية للعاملين بالدولة وتم التوسع في خدمات الحوالات الفورية حيث بلغت عدد الحوالات الفورية 5ر13 مليون حوالة بحجم تعاملات ما يقرب من 25 مليار جنية خلال العام المالي 2015/ 2016 وبلغ حجم المبالغ المحصلة عام 2016/2017 من خدمات التحصيل والاخطار الالكتروني 9 مليارات جنيه.

وأضاف أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات على المستوي الاداري حيث تم إعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بالهيئة مع إستحداث محاور جديدة من شأنها الارتقاء بالمستوي التنظيمي للهيئة وتم تطوير منظومة الأجور للعاملين بالهيئة القومية للبريد مع إستحداث حافز تخصص لتمييز الوظائف ذات الطابع التخصصي وربط الدخل بالانتاج كان له الاثر الكبير في زيادة الايرادات وتطوير ودعم منظومة الرعاية الصحية للعاملين لتصل الى 100% عن العام السابق.

وفى مجال الخدمات البريدية والجماهيرية ، أشار الصغير إلى أنه تم ميكنة الخدمات البريدية واللوجستية وإلغاء العمليات الورقية وتم اضافة إمكانية تتبع أي مادة بريدية داخل أو خارج الجمهورية كما تم استحداث خدمات جديدة بالتنسيق مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية مثل خدمات التصديق القنصلي بالتعاون مع وزارة الخارجية وتقديم خدمات الاحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية وتحديث بيانات بطاقات التموين بالتعاون مع وزارة التموين وهيئة الانتاج الحربي و بيع كراسات وزارة الاسكان الاجتماعي والاستعلام عنها بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري و تحصيل أقساط شقق الاسكان بالتعاون مع بنك الاسكان والتعمير وذلك فى اطار التيسير على المواطنين، كما تم تحديث وتجديد عقود الهيئة مع الشركات المرخص لها بأداء الاعمال البريدية بما يحقق المصلحة المالية للهيئة وزيادة عائدها.

وعلى المستوى الدولي، أكد الصغير أنه تم تحقيق عدد من الانجازات حيث فازت مصر بعضوية مجلس الاستثمار البريدي التابع للاتحاد البريدى العالمي خلال الفترة 2016-2017 ، وفازت ايضا بعضوية المجلس الاداري للاتحاد البريدي الافريقي عن الدورة 2017 -2020 للمرة الثالثة على التوالي ، كما تشغل مصر حاليا منصب نائب رئيس المجلس الاتحاد الاورومتوسطي خلال الفترة من 2017-2019، وقد شهدت الفترة من 2016-2017 تعزيز مجالات التعاون مع عدد من البلدان بتوقيع مذكرات واتفاقات تعاون معهم ومنها الصين والامارات والمغرب والجزائر بالاضافة لاتفاق تعاون مع شركة ماستر كارد وتم تنفيذ مشروع “تطوير عدد 21 مركز حركة بريدية “بتمويل قدره مليون دولار تقرييا من الاتحاد البريدي العالمي وذلك خلال الفترة من 2015-2017،كما تم افتتاح مركز التدريب الاقليمي الافريقي التابع للبريد المصري وتم اعتماده كمقر تدريبي للبلدان الناطقة باللغة الانجليزية في افريقيا في ابريل 2017.

أما بخصوص البنية التحتية ، قال عصام الصغير إن الهيئة قامت بالبدء في مشروع تطوير مكاتب البريد وتحويلها الى مراكز خدمات متكاملة وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين فى حي الأسمرات وأسيوط وبرج العرب كما جارى تطوير مركز التبادل بمطار القاهرة الدولي ومركز الحركة والمعالجة الرئيسي.

وأضاف أن الهيئة حققت نجاحا كبيرا في مجال تطوير البنية التكنولوجية للهيئة حيث تم استكمال تحديث منظومة التطبيقات والحاسبات والمعلومات وشبكة الاتصالات لتشمل جميع مكاتب البريد على مستوي الجمهورية وعددها 4000 مكتب بريد ،هذا بالاضافة إلي زيادة القدرات والسعة التخزينية لأجهزة الخوادم العملاقة الخاصة بالشباك الموحد كى تستوعب بيانات كافة العملاء ،وتم البدء فى تنفيذ مشروع إنشاء مركز البيانات التبادليDR Center لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات، وتم تطبيق نظام SAP-ERP لإدارة الموارد المؤسسية وتم البدء في مشروع SAP-CRM لتطوير الخدمات الالكترونية وخدمة العملاء والتسويق والمبيعات ، هذا بالاضافة الى إنشاء مركز جديد لخدمة العملاء بمبنى القرية التكنولوجية بالمعادي.

وأوضح عصام الصغير أن قطاع المطابع حقق أرباحا بلغت 15 مليون جنيه خلال العام الماضي مقارنة بخسائر بلغت 8 ملاييين جنيه في العام المالي الاسبق ، حيث جاء ذلك عقب تطوير المطابع وتاهيلها والاستعانة بها في تقديم خدمات متكاملة للبنوك من طباعة وتغليف وتوصيل الخطابات ، واستكمالا لسلسلة العمليات والحلول التقنية المتطورة والمتكاملة التي تتم بقطاع المطابع فقد شرعت الهيئة فى انشاء مركز متطور لمعالجة المواد البريدية وعمليات الفرز الآلي باستخدام أحدث المعدات والوسائل التكنولوجية وسيقوم المركز بعمليات غلق ارساليات وأكياس البريد وشحنها باسطول النقل ومن المقرر أن يضم المشروع ايضا أكبر مركز لإصدار البطاقات الذكية في مصر ، يقوم بانتاج كافة أنواع البطاقات الذكية مثل بطاقات فيزا وماستر كارد ، ورخص القيادة وتسيير السيارات ، وبطاقات صرف الرواتب للجهات الحكومية، وسيتم تجهيز المركز بأحدث الماكينات والأجهزة التكنولوجية بطاقة انتاجية من 10 الى 15 مليون بطاقة في السنة.