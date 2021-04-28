اتصالات وتكنولوجيا

رئيس البريد : مستعدون لصرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية

تم تغذية ماكنيات الصرف الآلي
محمود جمال 12:04 ص, الخميس, 29 أبريل 21 12:04 ص, الخميس, 29 أبريل 21

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صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة  اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات خلال فترة العطلة الرسمية.

وأوضح فاروق فى بيان صحفي اليوم الأربعاء أنه تم تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية وتم تشكيل لجنة متابعة علي أعلي مستوي لمتابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة .

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وتابع أنه سيتم عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء القادم.

يشار إلي أن البريد قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من رسوم فتح حساب المعاش ورسوم إصدار البطاقات ورسوم التحويلات والرسوم الإدارية ورسوم المصادقات، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يونيو 2021 وذلك فى إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى،

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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