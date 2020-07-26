رئيس البريد للعاملين: الهيئة مرفق حيوي يمثل بوابة الحكومة الإلكترونية

أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة هيئة البريد ، أول منشور له منذ توليه المنصب بداية يونيو الماضي خلفا لعصام الصغير، تقدم خلاله بالتهنئة للعاملين بالهيئة بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك .

وقال فاروق، سعيد بانضماني لهذا الصرح العريق والذي يعد من أهم دعائم الوطن وأحد المرافق الحيوية التي تمثل بوابة الحكومة الإلكترونية في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين وأتابع يوميا مسيرة الجهد والعطاء التي انتجها العاملين بالهيئة منذ تفشي وباء كورونا .

وأصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بداية يونيو الماضي قرارًا بتكليف الدكتور شريف محمد فاروق بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام.

ويأتي على رأس أولويات المهام التي كلف بها الدكتور شريف فاروق؛ الاستمرار فى تطوير الهيئة لتصبح منفذا رئيسيا لتقديم الخدمات الحكومية في إطار مشروع بناء مصر الرقمية وتطوير الخدمات اللوجستية والبريدية وتنشيط التجارة الإلكترونية، فضلا عن التنمية البشرية والتدريب لموظفي الهيئة.

إلى جانب المساهمة فى جهود الدولة للتوسع في الشمول المالي وتطوير أداء منظومة صرف المعاشات ونظم السداد وتكريس دور طوابع البريد الثقافى والتربوى، ومراجعة آليات الهيئة بشأن مكافحة جرائم غسيل الأموال.