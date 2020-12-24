رئيس البريد عن مبنى العاصمة الإدارية: إضافة قوية ودعم كبير لمنظومة العمل بالهيئة

تفقد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، المراحل الإنشائية لمبني البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمبني وسير العمل به ومعدلات الإنجاز.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن معدلات الإنشاء لمبني البريد بالعاصمة الإدارية تسير وفقاً للخطة الموضوعة، مشيراً إلي أن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل.

وأوضح أنه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون المبني متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد علي أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعي إلى تقليل أثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، حيث تم اختيار أنظمة البناء بشكل يعتمد علي أعلي سبل الراحة من حيث التدفئة والتهوية والإضاءة الموفرة للطاقة والشبكات وأنظمة التحكم والبيانات والاتصالات.

إضافة إلي أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بالاعتماد علي أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة ليحمل المقر الجديد للبريد المصري شعار العراقة والتطور.

جدير بالذكر أن مبني البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة 8383 مترا مربعا ويتكون من طابق أرضي يعلوه سبعة طوابق، إضافة إلي طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.