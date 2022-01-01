رئيس البريد : عمل جميع الأكشاك والسيارات المتنقلة الجمعة والسبت من كل أسبوع

اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد يوميًّا. صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر،

حيث إنه تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع،

على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً، ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا؛ وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد، خاصة في فترات صرف المعاشات والرواتب.



وأشار فاروق إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إنْ وُجدت، بالإضافة إلى تغذية كل ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال العطلات الرسمية.