رئيس البريد : حصول منتخب مصر للشباب علي بطولة السلاح حدث تاريخي

قال الدكتور شريف فاروق ، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ، أن رعاية البريد المصري لهذه البطولة العالمية الهامة يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري نحو دعم الرياضة المصرية بكافة انشطتها بما يساهم في رفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الرياضية الدولية.

وأوضح فاروق فى بيان صحفي اليوم الاثنين ان حصول منتخب مصر للشباب علي المركز الأول في “سلاح السيف” ببطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين يعد حدث تاريخي يدعو الي الفخر حيث انها الميدالية الأولى التي يحققها أبطال سلاح السيف في تاريخ مصر والعرب وافريقيا بعد منافسات قوية مع الفرق المشاركة.

وقال: “نجح منتخب الشباب المصري المُصنف رقم ٥ عالمياً في الفوز على نظيره الروسي المصنف رقم ٣ عالميا في المباراة النهائية ، وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم ١ عالميا وبطل العالم في مباراة قوية خلدت اسم منتخب مصر والرياضة المصرية”

وأضاف أن رعاية البريد المصري لهذه البطولة جاء إنطلاقاً من الإيمان الراسخ بأهمية الرياضة ودورها المحوري للتقارب بين الأمم والشعوب المختلفة.