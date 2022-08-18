رئيس البريد: حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة

هنأ الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، حسن عبد الله بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي.

وقال في تصريحات له: إن فاروق أن حسن عبد الله يتمتع بخبرة مصرفية كبيرة، وشغل العديد من المناصب الهامة على مدار أكثر من 40 عاما حقق خلالها الكثير من الإنجازات.

وأضاف أن قرار تعيين عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي يأتي في وقت هام متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد الرئيس خلال اللقاء ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.