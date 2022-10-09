رئيس البريد: الهيئة تلعب دورا في نشر الوعي بأزمة المناخ

أصدر البريد المصري طابعَ بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم البريد العالمي، الذي يوافق 9 أكتوبر من كل عام، وقد جاء هذا اليوم احتفالًا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد في 9 أكتوبر عام 1874م في العاصمة السويسرية برن.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري: إن الاحتفال بيوم البريد العالمي يوضح أهمية قطـاع البريد في دول العالم، ويعبر عن التواصل الدولي الدائم بين دول العالم في مجال البريد؛ لدفع آليات التعاون والنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام، الذي يعد محركًا أساسيًّا للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار فاروق إلى أن إصدار هذا الطابع جاء بدعوة من المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي لجميع البلدان الأعضاء في اتحاد البريد العالمي؛ لإصدار طابع بريد تذكاري موحد تحت عنوان “البريد في خدمة كوكبنا” بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد؛ لذا بادر البريد المصري بالمشاركة في الاحتفال بيوم البريد العالمي بإصدار طابع بريد تذكاري مشترك مع جميع الدول المشاركة في اتحاد البريد العالمي لتوثيق هذا الحدث الهام، ونشر الوعي بقدرة البريد على معالجة أزمة المناخ بما يتوافق مع الأهداف العالمية لدعم مبادئ الاقتصاد الدائري، والتحول إلى أنماط حياة أكثر استدامة، وإبراز ما ينبغي علينا للمضي قدمًا في توظيف مواردنا وإمكانياتنا لزيادة الوعي حول مسئولية الجميع في مواجهة التغير المناخي.

وأضاف أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه، وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتوثيقها وتخليدها.

جدير بالذكر أن مقاس الطابع ( 5سم في 6 سم) متعدد الألوان مؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية الـ “QR Code”.