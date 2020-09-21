اتصالات وتكنولوجيا

رئيس البريد : المواطن المصري محور اهتمام الدولة.. والهيئة تستهدف تقديم الخدمة بشكل لائق

خلال لقائه اليوم بشباب الدراسين من الخارج
المال - خاص 9:51 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 9:51 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة استطاعت خلال المرحلة الماضية تحقيق العديد من الإنجازات بفضل جهود العاملين وحسن التخطيط والإدارة علي حد تعبيره.

وأوضح فاروق في بيان صحفي اليوم أن الهيئة تسعي دائما إلي رفع مستوى أداء كافة الخدمات والعمليات التشغيلية على مستوى الجمهورية، بإستخدام أعلى وسائل التكنولوجيا العالمية، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طبقًا للمعايير الدولية، وذلك إيمانًا بأن المواطن المصري هو محور اهتمام الدولة، وحتى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائق وميسر.

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كان فاروق قد استقبل وفد شبابى من الدارسين بالخارج الموجودين فى مصر حاليا، وذلك خلال جولتهم في القرية الزكية للتعرف على التطور الذى وصلت إليه الدولة المصرية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى نيابة عن السفيرة وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وفي بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة بشباب مصر الواعد قادة المستقبل الذي نتطلع أن يسهم، ويشارك في بناء مصر لتصبح في مصاف الدول المتقدمة بالعلم والعمل.

كما استعرض تاريخ البريد وتطوره منذ نشأته في عام 1865 مرورًا بمراحل التطور التي حولت البريد المصري من مجرد موصل للرسائل إلى أن أصبح مركز خدمات بريدية متكامل، يتم من خلاله تقديم كافة خدمات الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية للمواطنين بكفاءة عالية بمختلف المحافظات علي مستوي الجمهورية.

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وتضمن اللقاء قيام شباب الدارسين بجولة داخل متحف البريد بالقرية الزكية لإطلاعهم على المقتنيات الفرعونية والتاريخية التي توثق مراحل تطور البريد على مر العصور، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يحكي تاريخ البريد ومقتنيات المتحف.

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بقلم المال - خاص

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