رئيس البريد : المشاركة في انتخابات النواب حق دستوري وواجب وطني

أدلى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمركز شباب التجمع الأول.

وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري وواجب وطني لابد من مشاركة الجميع فيه لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ودعا فاروق رئيس البريد جميع العاملين بالهيئة للمشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري واختيار من يمثلهم للمساهمة في رسم مستقبل مصر.

كما قدم عقب الادلاء بصوته الانتخابي تحية تقدير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء على تيسير العملية الانتخابية للمواطنين، ومساهمتهم في خروج العملية الانتخابية بهذه الصورة المشرفة ولرجال الجيش والشرطة على جهدهم في تأمين اللجان خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأشار في بيان صحفي اليوم إلى أنه في ظل جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم و ما ترتب عليها من قيود تم فرضها على التجمعات فقد كان للبريد المصري دورا حيوياً لتنفيذ عمليه تصويت المصريين بالخارج، حيث تولى مهمة التنسيق بين كل من الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية و السفارات المصرية بالخارج من ناحية والإدارات البريدية بمختلف أنحاء العالم من ناحية أخري لتنفيذ آليه التصويت في مقار الإقامة ونقل الأصوات عبر الخدمات البريدية لصندوق الانتخابات وهي تجربة غير المسبوقة بدأت مع انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام وتؤكد على تفاعل و تواجد البريد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.