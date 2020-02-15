رئيس البريد: اكتشاف أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات العملاء

صرح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، اكتشاف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية، تم إنشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنية بطرق غير مشروعة، وتمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها، بعدما تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد فى عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.

وأوضح الصغير، فى بيان صحفي -اليوم السبت- أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي، والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات، والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد، تم استحداثها لمكافحة جميع جرائم غسيل الأموال.