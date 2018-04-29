رئيس البرلمان يهنئ السيسى بليلة النصف من شعبان

ياسمين فوازبعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ليلة النصف من شعبان، جاء فيها:فإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.نرجو ا

ياسمين فواز

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ليلة النصف من شعبان، جاء فيها:

فإنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بمناسبة حلول ليلة النصف من شعبان.

نرجو الله العلي القدير أن تعود هذه الأيام المباركة وقد تحقق لمصرنا الحبيبة، التي اختارتكم لتقودوا مسيرتها، الخير والنماء وليعيش كل فرد من أفراد شعب مصر آمناً في سربه عزيزاً فى وطنه.

حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه، وكلل جهودكم المخلصة من أجل رخاء شعب مصر الذي أودعكم أمانته بالنجاح والتوفيق.