رئيس البرلمان يهدد النواب المعارضين: سنسقط عضوية المخالفين للقواعد

تكتل 25/30 بالبرلمان: لاإجراءات تصعيدية ضدنا حتى الآنياسمين فوازيترقب مجلس النواب جلسة الثلاثاء القادم، والتي من المقرر أن يصوت فيها علة إسقاط عضوية عدد من النواب المعارضين وفقا للتصريحات التي أدلى بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ضد كتلة المعارضة داخل البر

تكتل 25/30 بالبرلمان: لاإجراءات تصعيدية ضدنا حتى الآن





ياسمين فواز



يترقب مجلس النواب جلسة الثلاثاء القادم، والتي من المقرر أن يصوت فيها علة إسقاط عضوية عدد من النواب المعارضين وفقا للتصريحات التي أدلى بها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم ضد كتلة المعارضة داخل البرلمان أثناء مناقشة قانون معاشات وزراء الحكومة.



وهدد الدكتور علي عبد العال، أعضاء تكتل 25/30 والنواب المعارضين خلال الجلسة اليوم، قائلا: “كل من يخرج عن القواعد البرلمانية سأطبق عليه اللائحة وتسقط عضويته، ولتقل المواقع الإلكترونية ما تريد”.



من جانبه، كشف النائب أحمد الطنطاوى، القيادى بتكتل 25/30، عن أن عبد العال وجه حديثه أمس لنواب التكتل لنعلم أننا المقصودين بإسقاط عضويتنا.



وأكد أن أعضاء التكتل حريصون علي أداء عملهم الرقابي بنفس قناعتهم السابقة دون الالتفات الي تهديدات من أي نوع.



وأشار الطنطاوى في تصريحاته لـ” المال” إلى أن اعضاء التكتل لم يدرسون بعد اي خطوات تصعيديه سيقدمون عليها حال تنفيذ رئيس المجلس لتهديده



وتطرق إلى رفض النواب لشغل الرأي العام بقضايا شخصية في حين يواجه الشعب كوارث حقيقية.



فيما قالت النائبة نادية هنري، إنها لا تعرف أسباب تهديدات الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لأعضاء تكتل «25-30»، بإسقاط عضوية بعضهم في جلسة الثلاثاء المقبل.



ولفت إلى أن هذا القرار ربما يرجع إلى طلباتهم المتكررة في التحدث وإبداء آرائهم تحت قبة البرلمان.



وأكدت أنهم ينتظرون قرار عبد العال، وبناء عليه سيستندون إلى اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المجلس، موضحة أنه لم يُحدد أسماء بعينها.



وشدد النائب ضياء داود، عضو «25-30»، أنهم سيلجأون إلى اللائحة والدستور، حال إسقاط عضوية أحدهم.



وأضاف عبد العال، في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء: “هناك بعض النواب يسعون لاختطاف المجلس، وسيتم إسقاط عضويتهم طبقا للائحة “،متابعا : “لن تكونوا أعضاءً في هذا المجلس بدءا من الأسبوع القادم”.



وأشار إلى أنه سبق وأنقذ البرلمان من محاولة الاختطاف، وتابع: “وسأعمل على إنقاذه أيضا من أي محاولة أخرى”.



كما هاجم صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، تعطيل أعمال المجلس من جانب بعض النواب، مطالبا رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال بتطبيق اللائحة على المخالفين.



ورد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة قائلا: “سأطبق اللائحة وإسقاط العضوية لبعض النواب نداءً بالاسم وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم الأسبوع القادم”.



واستبعد مصدر برلماني مطلع بائتلاف ” دعم مصر ” في تصريحاته لـ المال” تنفيذ عبد العال لتهديده، مؤكدا أنها بمثابة إنذار للمعارضة لتحسين أسلوبهم في عرض وجهة النظر خلال الجلسة العامة .



وأشار إلى أن في حال صحة التهديدات فإن البرلمان سيصوت علي تقرير لجنة القيم والذي سبق وحققت في وقائع ومخالفات ارتكبها النواب المعارضين في أكثر من واقعة.