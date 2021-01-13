سيـــاســة

رئيس البرلمان يطالب جميع النواب بالمشاركة في اللجان النوعية

والحرص على التقاليد البرلمانية
ياسمين فواز 1:07 م, الأربعاء, 13 يناير 21 1:07 م, الأربعاء, 13 يناير 21

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شدد رئيس البرلمان الجديد المستشار حنفي جبالي على ضرورة تصدير صورة للعالم عن الحياة البرلمانية المصرية عبر الالتزام بالتقاليد النيابية والبرلمانية.

وقال رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة الإجرائية، اليوم الأربعاء لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، إنه يجب على جميع الأعضاء الالتزام بالمواعيد وتقاليد البرلمانية الراسخة حتى نصدر صورة عن تقاليد الحياة البرلمانية المصرية صاحبة التاريخ الطويل.

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وأشاد رئيس البرلمان الجديد، بحرص النواب على الدخول في مواعيدها المحددة لبدء الجلسة، مؤكدا أن ذلك يمثل صورة حضارية عن مجلس النواب المصري.

وأضاف أن اختيار أعضاء اللجان سيكون بالنواب الأقدم وأصحاب الخبرات في مجالاتهم، مشددا على ضرورة أن يسارع من لم يحدد اللجنة التي يريد الانضمام إليها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة.

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ورفع رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بعد 15 دقيقة من انعقادها، وذلك حتي يتمكن أعضاء المجلس من تحديد رغباتهم من اللجان النوعية، تمهيداً للانتخابات التي ستجري غداً الخميس لاختيار هيئات مكاتب 25 لجنة برلمانية، داعياً إلي انعقاد جلسة تالية غداً الخميس في تمام الساعة 11 صباحا.

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ونوه جبالي، إلى أن ما شهدته الجلسة الافتتاحية أمس كان استثنائي، فهى جلسة استثنائية، ويجب أن نعطى للمواطنين المصريين وللعالم كله أننا نرسى القواعد البرلمانية، مختتما حديثه قائلا: ربنا يوفقكم جميعا.

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بقلم ياسمين فواز

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