رئيس البرلمان يطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة«كورونا»

طالب المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، المواطنين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و انتقد رئيس البرلمان ، مخالفة المواطنين للإجراءات الاحترازية المفترض اتباعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال “بدأنا نخالف الإجراءات حتى في الأماكن المغلقة” .

وأضاف أن المواطنين لا يلتزمون إطلاقًا بالإجراءات، و”نلاحظ داخل الأتوبيس مثلًا، أنه لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامة، وهي أبسط الإجراءات.

واشار رئيس البرلمان إلى تحذير وسائل الإعلام يوميًا من زيادة أعداد المصابين، والعلماء يحذرون من موجة جديدة في أبريل المقبل، ورغم ذلك لا أحد يستجيب.