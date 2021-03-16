سيـــاســة

رئيس البرلمان يطالب المواطنين بالالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة«كورونا»

العلماء يحذرون من موجة جديدة في أبريل المقبل
ياسمين فواز 1:43 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 1:43 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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طالب المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، المواطنين بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و انتقد رئيس البرلمان ، مخالفة المواطنين للإجراءات الاحترازية المفترض اتباعها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وقال “بدأنا نخالف الإجراءات حتى في الأماكن المغلقة” .

وأضاف أن المواطنين لا يلتزمون إطلاقًا بالإجراءات، و”نلاحظ داخل الأتوبيس مثلًا، أنه لا يوجد أي التزام بارتداء الكمامة، وهي أبسط الإجراءات.

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واشار رئيس البرلمان إلى تحذير وسائل الإعلام يوميًا من زيادة أعداد المصابين، والعلماء يحذرون من موجة جديدة في أبريل المقبل، ورغم ذلك لا أحد يستجيب.

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بقلم ياسمين فواز

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