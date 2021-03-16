سيـــاســة

رئيس البرلمان يطالب أعضاء المجلس بمنح فرصة لزملائهم بالتحدث

ممن لم يتحدثوا تحت القبة
ياسمين فواز 1:11 م, الثلاثاء, 16 مارس 21 1:11 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

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دعا المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان ، اعضاء المجلس لمنح الفرصة لزملائهم ممن لم يتحدثوا تحت القبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 77 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

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وقال رئيس البرلمان، إن علي الأعضاء الذين تحدثوا من قبل فتح المجال ومنح الفرصة لغيرهم من النواب للحديث في الموضوعات التي يتم مناقشتها.

يشار إلى موافقة البرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته اليوم الثلاثاء ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2021، بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي، الموقعة بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي، المُوقعتين في 12 و18 يوليو 2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2020.

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بقلم ياسمين فواز

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