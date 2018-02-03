رئيس البرلمان يشارك فى اجتماعات الاتحاد الدولى بجنيف

ياسمين فوازشارك اليوم السبت الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى الاجتماع رقم 277 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولي، والذى يعقد على مدار يومين فى جنيف برئاسة جابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولي.وبدأت فعاليات الاجتماع اليوم بمشاركة أعضاء اللجنة الأصليين، وكذلك مشاركة

ياسمين فواز

شارك اليوم السبت الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى الاجتماع رقم 277 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولي، والذى يعقد على مدار يومين فى جنيف برئاسة جابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولي.

وبدأت فعاليات الاجتماع اليوم بمشاركة أعضاء اللجنة الأصليين، وكذلك مشاركة ممثلى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد بعد دعوتهم لحضور الاجتماع من قبل السيدة رئيسة الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة الذى بدأ النقاش بشأنه صباح اليوم، عدداً من الموضوعات المهمة، منها مناقشة إستراتيجية الاتحاد البرلمانى الدولى خلال الفترة من 2017 وحتى 2021، إضافة إلى مناقشة بعض التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد ولائحته الداخلية، ومن أهم التعديلات المطروحة اعتماد اللغة العربية لتكون ضمن اللغات الرسمية للاتحاد، خاصة فى الترجمة الشفوية لاجتماعات الاتحاد، أو التحريرية لكل الوثائق الصادرة عنه.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلمانى الدولى بمثابة الجهاز الإدارى له، وتتكون من رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى الذى يرأسها، ومن خمسة عشر عضوًا ينتمون إلى برلمانات مختلفة ويمثلون المجموعات الجغرافية بالاتحاد. وأنه فى أبريل من العام الماضى 2017، وخلال اجتماعات الجمعية 136 للاتحاد البرلمانى الدولي، تم انتخاب الدكتور على عبدالعال، بإجماع رؤساء البرلمانات العربية، عضوا باللجنة التنفيذية ممثلاً عن المجموعة العربية بالاتحاد البرلمانى الدولي.