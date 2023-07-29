رئيس البرلمان يختتم زيارته لصربيا بعد تدشين «شارع مصر» في بلجراد

في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني

رئيس البرلمان يختتم زيارته لصربيا بعد تدشين «شارع مصر» في بلجراد
ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:17 م, السبت, 29 يوليو 23

توجهت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إلى مقر إقامة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعاصمة الصربية بلجراد ، وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين .

وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ، وإيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي .

كما شارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي اُقيمت لتدشين “شارع مصر” بالعاصمة الصربية بلجراد .

ياسمين فواز

ياسمين فواز

5:17 م, السبت, 29 يوليو 23