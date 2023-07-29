رئيس البرلمان يختتم زيارته لصربيا بعد تدشين «شارع مصر» في بلجراد

توجهت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إلى مقر إقامة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالعاصمة الصربية بلجراد ، وذلك لتوديعه في ختام زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني إلى جمهورية صربيا والتي استغرقت يومين .

وشهدت الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، حيث التقى برئيس الجمعية الوطنية الصربية، كما التقى برئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ، وإيفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي .

كما شارك المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في الاحتفالية التي اُقيمت لتدشين “شارع مصر” بالعاصمة الصربية بلجراد .