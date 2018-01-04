رئيس البرلمان: نتطلع لتنفيذ اتفاقيات 2016 الموقعة من سلمان

ياسمين فواز أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عن التطلع لعقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة فى الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة برئاسة وزيرى التجارة من الجانبين، وأيضا أهمية متابعة ما تم من أعمال تم الاتفاق عليها فى اللجنة السابقة، وتنفيذ الاتفاقيات والمشروعات و

ياسمين فواز

أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عن التطلع لعقد أعمال الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة فى الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة برئاسة وزيرى التجارة من الجانبين، وأيضا أهمية متابعة ما تم من أعمال تم الاتفاق عليها فى اللجنة السابقة، وتنفيذ الاتفاقيات والمشروعات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التى تم التوقيع عليها خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة فى أبريل 2016.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس اليوم، الدكتور نزار بن عبيد مدني وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي.

يأتي ذلك في إطار زيارته على رأس وفد برلماني إلى المملكة العربية السعودية.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الوضع فى اليمن وتأثيره على أمن الخليج والمنطقة بأسرها، وأكد عبدالعال دعم مصر لجهود المملكة فى هذا الإطار وكذلك جهود المبعوث الأممى لحل الأزمة في اليمن، كما أدان بشدة أي محاولة للاعتداء على المملكة، خاصة محاولات إطلاق صواريخ باليستية على أراضيها.

كما استعرض الجانبان قضية القدس الشريف، حيث بحثا التداعيات الخطيرة للقرار الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لإسرائيل.

وعلى الصعيد الاقتصادى، أكد الدكتور عبدالعال تطلع مصر لزيادة حجم التجارة والاستثمارات بين الجانبين، خاصة فى ضوء قانون الاستثمار الجديد، وما يوفره من فرص للعرب والحوافز التى يقدمها فى هذا الإطار.