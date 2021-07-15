رئيس البرلمان: نتطلع لتعزيز التعاون مع مجلس الأمة الكويتي إقليميا ودوليا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان بمقر المجلس اليوم الخميس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفاً عزيزاً على مصر.
رئيس البرلمان : نتطلع لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق مع مجلس الأمة الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية
ووصف تلك الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.
من جانبه ، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن جزيل شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة.
و قدم التهنئة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.
وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على الصعيد البرلماني.