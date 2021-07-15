سيـــاســة

رئيس البرلمان: نتطلع لتعزيز التعاون مع مجلس الأمة الكويتي إقليميا ودوليا

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان بمقر ‏المجلس ‏اليوم الخميس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏
ياسمين فواز 7:14 م, الخميس, 15 يوليو 21 7:14 م, الخميس, 15 يوليو 21

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان بمقر ‏المجلس ‏اليوم الخميس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ‏بالسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفاً عزيزاً على مصر.

رئيس البرلمان : نتطلع لتعزيز التعاون البرلماني ‏والتنسيق مع مجلس الأمة الكويتي في المحافل الإقليمية والدولية

ووصف تلك ‏الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏

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من جانبه ، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة.

و قدم ‏التهنئة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.‏

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وعقب اللقاء عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلماني.‏

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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