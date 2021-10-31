رئيس البرلمان معلقا على «ميتافيرس» : عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا

قال المستشار د. حنفي جبالي رئيس البرلمان : “نحن مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا”، جاء ذلك تعليقا على ” العالم الموازي، الذي أطلقه مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك والذي قال إن العالم يقف بالفعل على أعتاب الدخول إلى عصر ميتافيرس.



جاء ذلك تعليق على إفشاء الأسرار خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.



وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.



وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألفاً ، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.



وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن الهدف من القانون هو حماية المواطن وحفظ الأمن القومي ومواجهة الجرائم المستحدثة.



ووجه عدد من النواب التحية للقوات المسلحة وشهداء القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن مصر.



أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما ورد بتقرير اللجنة المشتركة.



وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة في مجلس النواب ، إن الحرص على الحفاظ على أسرار الدولة بما تشكله من تهديد للأمن القومى المصرى؛ وأن الحفاظ على أسرار الدولة هو واجب وطنى على كل المواطنين، وحق مكفول بنصوص الدستور المصرى، وكان من اللازم تعديل التشريعات لمواجهة الجرائم التى أفرزها الواقع العملى، مثنيا على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون.