رئيس البرلمان : مصر باتت نموذجًا دوليًا لإجراء الانتخابات في ظل أزمة كورونا

قال علي عبدالعال، رئيس البرلمان إن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا لإجراء الانتخابات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا. وأضاف عبد العال - في تصريحات، عقب الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته بمدينة نصر…

قال علي عبدالعال، رئيس البرلمان إن مصر أصبحت نموذجًا دوليًا لإجراء الانتخابات في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عبد العال – في تصريحات، عقب الإدلاء بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمقر لجنته بمدينة نصر اليوم الاثنين – أن إصرار الدولة المصرية على إجراء انتخابات مجلس النواب في ظل كورونا جعلها نموذجًا للدول التي كانت تخشى إجراء الانتخابات لديها في ظل هذه الأزمة.

وأشار رئيس البرلمان إلى أن الجهات المنظمة للعملية الانتخابية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، مما ساعد على إتمام العملية الانتخابية دون أي معوقات.

وأشاد رئيس البرلمان بالجهات المعنية ودورها في إتمام الانتخابات ومواجهة التحديات، موجهًا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية وغيرها ولكل من ساهم في نجاح العملية الانتخابية.

وانطلقت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالداخل .

وتوافد الناخبون لاختيار 101 مرشح من بين 202 مرشح متبقين من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن تسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاض الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ.

وأكدت الهيئة ان القضاة سيتسلمون الاوراق اليوم السبت و غدا الأحد حتى يتمكنوا من الوصول الى لجانهم مبكرا وفتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي 7 و8 ديسمبر الجاري الموافقين الإثنين والثلاثاء، بجانب استلامهم حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.