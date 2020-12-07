رئيس البرلمان : لائحة الشيوخ وقانون المحليات يصدرهما المجلس القادم

لا يوجد ربط بين انتهاء الفصل التشريعي للمجلس وتقديم الحكومة لاستقالتها

اكد الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، أن المجلس القادم هو الذي سيصدر لائحة مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى قانون المحليات.

وقال رئيس البرلمان عقب الإدلاء بصوته في أحد لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر، في جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية، إن التحديات القادمة التي تواجه المجلس الجديد هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة ومنها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم.

وأوضح الدكتور علي عبد العال أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد نهاية الفصل التشريعي لمجلس النواب.

وشدد رئيس البرلمان، علي أن نهاية عمل مجلس النواب غير مرتبط بتقديم الحكومة استقالتها.

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأصيل في تشكيل الحكومة أو إقالتها.

واضاف أن دور مجلس النواب هو الموافقة على برنامج العمل أو رفضه.وقال عبد العال إن مصر دولة شابة والأغلبية للشباب وتنسيقية شباب الأحزاب نموذج ناجح ولها دور ملموس وسيكون لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع والرقابة.

و قال رئيس البرلمان إن التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية والأحزاب والتنوع ثراء في المناقشات وسينعكس بشكل إيجابي على التشريع والرقابة.

وانطلقت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالداخل.

وتوافد الناخبون لاختيار 101 مرشح من بين 202 مرشح متبقين من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن تسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاض الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ.

وأكدت الهيئة ان القضاة سيتسلمون الاوراق اليوم السبت و غدا الأحد حتى يتمكنوا من الوصول الى لجانهم مبكرا وفتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي 7 و8 ديسمبر الجاري الموافقين الإثنين والثلاثاء، بجانب استلامهم حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.