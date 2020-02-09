رئيس البرلمان: قانون تنظيم ساحات السيارات لا يستهدف أرزاق «السياس»

أوضح رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الذي وافق المجلس على مجموع مواده هو بداية لتقنين الاقتصاد غير الرسمي.

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن قانون تنظيم ساحات السيارات لا يستهدف أرزاق «السياس»، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح عبد العال، أن مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الذي وافق المجلس على مجموع مواده هو بداية لتقنين الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد أن القانون لا يستهدف أرزاق منادي السيارات “السياس”، بل تنظيم عملهم في النور، ودفع حق الدولة في الضرائب.

وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون بشأن ” تنظيم ساحات انتظار السيارات ” مبدئيا، والمعروف إعلاميا بـ” السايس “.

ويتضمن مشروع القانون عددًا من الإجراءات والقواعد اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات ، من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار ومنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق للقضاء على الاختناق المروري.

ويشترط لمزاولة هذا النشاط الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.