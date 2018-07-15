رئيس البرلمان: فاض الكيل والمجلس لابد أن يكون له أنياب

ياسمين فواز سادت حالة من الغضب داخل الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال عقب إعلانه الموافقة علي قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر ،ليعلن عدد من النواب رفضهم للقانون . من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال عضو…

ياسمين فواز

سادت حالة من الغضب داخل الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال عقب إعلانه الموافقة علي قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر ،ليعلن عدد من النواب رفضهم للقانون .

من جانبه، أكد النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمحلس النواب أن القانون مرفوض لأننا لا نقبل أن تمنح الجنسية المصرية لمن يدفع ٧ ملايين جنيه.

وأوضح عبد العال في تصريحاته لـ” المال” أن عددا من النواب أعلنوا استيائهم من إعلان موافقة البرلمان على قانون تقدمت به الحكومه يتيح للأجنبى المقيم ويملك وديعه بـ 7 ملايين جنيه فى أحد البنوك المصرية أن يتقدم للحصول على الجنسية بعد مرور خمس سنوات من الإقامة بدعوى أن الحكومة تشجع الاستثمار، مشددا على أنه أمر مرفوض شكلا وموضوعا.

من ناحيته ،قال عبد العال أثناء الجلسة إنه لن يقبل المتاجرة بوطنية البرلمان، لافتا إلى أن مشروع قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر تم مراجعته جيدا من قبل مجلس الدولة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى اللواء كمال عامر المعروف بوطنيته.

وعبر عبدالعال خلال الجلسة العامة بالبرلمان من استيائه من الهجوم على البرلمان بشكل مستمر، قائلا:” فاض الكيل.. وما وضعته في الأدراج لكي تسير المركب في ظروف حرجة.. آن الأوان أن يخرج لاتخاذ قرار.. فالمجلس لابد أن يكون له أنياب لضبط الأداء والوسيلة الوحيدة لذلك هي إعادة الانضباط ، مضيفا لن أقبل المتاجرة بوطنية هذا المجلس”.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن اللواء كمال عامر لا يمكن أن يغامر بتاريخه من خلال إصدار قانون به أي شبهة.

وأضاف عبد العال غاضبا : “هناك نائبة تدعو أعضاء لرفض القانون وأنا شايفها كويس جدا والنائبة سبق وأن أخطأت خطأ جسيم وغفرت لها على أمل أن ينصلح حالها والمغفرة يعتبرها البعض ليونة ويتمادى في الخطأ”.

وتابع: “لا نتاجر بالوطنية ولا أقبل التجريح في رموز النظام داخل المجلس ولا خارجه وهذه رسالة لمن يهمه الأمر”.

