رئيس البرلمان العربي : ندرس مشروع قانون موحد للدول العربية يضمن الحماية الاجتماعية للمتقاعدين

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية تكاتف الدول العربية للاهتمام بكبار السن، وتوفير حياة اجتماعية تليق بهم، مضيفًا أن البرلمان العربي يدرس وضع تشريعات موحدة لقوانين التقاعد.

وأضاف خلال كلمته على هامش المؤتمر العربي للتقاعد في دورته السادسة تحت شعار “آفاق أنظمة التقاعد العربي للعام 2050-التغير والفرص”، أن ذلك التشريع الموحد سيتم إعداده بأفضل النظم ليكون مرجع للدول العربية كافة لتوفير ضمان اجتماعي جيد للمواطنين في مرحلة التقاعد.

وتابع أن جلسات المؤتمر العربي للتقاعد تشكل مناقشات جادة تضم كافة الأطراف والأنظمة والتي نتجت عن تعاون مصري بحريني، مؤكدا أن مشروع القانون الموحد سيعد استرشادي ويجمع بين كافة الخبرات العلمية المطلوبة.

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ينعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين ٢٨ و ٢٩ سبتمبر الجاري تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ _ التغير والفرص ).