رئيس البرلمان العربى يدعو فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين

متابعاتدعا رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وذكر بيان أصدره البرلمان العربى اليوم السبت نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك جاء ذلك فى خطاب رسمى موجه للرئيس الفرنسى إيمانويل ما

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دعا رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، الحكومة الفرنسية الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر بيان أصدره البرلمان العربى اليوم السبت نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن ذلك جاء ذلك فى خطاب رسمى موجه للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، سلمه رئيس البرلمان العربى خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارشي، بمقر مجلس الشيوخ فى العاصمة الفرنسية “باريس”.

وأكد رئيس البرلمان العربى – فى خطابه – أن الوقت قد حان لمساندة حق الشعب الفلسطينى فى التحرر وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطنى وفقاً لمبادرة السلام العربية والقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا السلمي، جمهورية فرنسا وانطلاقاً من عُمق علاقات الصداقة المتينة التى تجمع الشعبين العربى والفرنسى للوقوف مع حق الشعب الفلسطينى المشروع، دفاعاً عن القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، وإنهاءً لآخر صور الاحتلال العسكرى البغيض الذى يشهده العالم فى العصر الحديث.

وثمن رئيس البرلمان العربي، المواقف النبيلة والتاريخية لجمهورية فرنسا تجاه القضية الفلسطينية من خلال قرار البرلمان الفرنسى التاريخى الاعتراف الرمزى بدولة فلسطين فى العام 2014، والتصويت لصالح القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بشأن مدينة القدس، الذى عكس موقف جمهورية فرنسا دعماً لعدالة القضية الفلسطينية .

وعبر رئيس البرلمان العربى عن تطلع البرلمان العربى لمواصلة الدور الكبير لجمهورية فرنسا لما لها من مكانة لدى الدول العربية، وما تمتلكه من ثقلٍ على المستوى الدولى دعماً لحق الشعب الفلسطينى المشروع، خاصة فى ظل المنعطف الخطير الذى تمر به القضية الفلسطينية وعملية السلام بعد قرار الإدارة الأمريكية الأخير الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التى ما زالت تواصل احتلالها وجرائمها وتُصعد ممارساتها العنصرية بشكلٍ يومى ضد الشعب الفلسطينى.