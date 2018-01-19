رئيس البرلمان : الثورات تسببت فى انهيار الدول وتفكك مؤسساتها

أحمد الدسوقى قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الثورات تتسبب فى انهيار المؤسسات وضعفها. وأشار، خلال كلمته باليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسى، إلى أن ثورة يناير أحدثت ضعفًا فى المؤسسات، لكن لم يحدث انهيار للدولة…

أحمد الدسوقى

قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الثورات تتسبب فى انهيار المؤسسات وضعفها.





وأشار، خلال كلمته باليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، بحضور الرئيس السيسى، إلى أن ثورة يناير أحدثت ضعفًا فى المؤسسات، لكن لم يحدث انهيار للدولة فى وجود القوات المسلحة، خاصة بعد خروج الشرطة من الخدمة فى 28 يناير 2011.

وأكد أن مجلس النواب تم تشكيله فى ظروف صعبة، عقب الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن المشكلة الحقيقة التى واجهت تشكيل البرلمان هى عدم وجود حزب يحكم، سواء حزب أغلبية أو ائتلافًا داخل أروقة البرلمان.