رئيس البرلمان الإيطالي: التعاون الاقتصادي مع مصر بمجال الطاقة غير مسبوق

روما (أ ش أ)قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، إن بلاده تقدر لمصر الدور المحوري الذي تضطلع به في كل القضايا الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسطوأكد أن إيطاليا تقدر أهمية الدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية جنوب البحر المتوسط ، ودعم مصر للمواطنين السوريين المقيمين على أراضيها.ج

روما (أ ش أ)

قال رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، إن بلاده تقدر لمصر الدور المحوري الذي تضطلع به في كل القضايا الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط

وأكد أن إيطاليا تقدر أهمية الدور المصرى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية جنوب البحر المتوسط ، ودعم مصر للمواطنين السوريين المقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والوفد المرافق ، الذي ضم النائبين طارق رضوان وكريم درويش والمستشار محمود فوزى ، مع روبيرتو فيكو بمقر مجلس النواب الإيطالي، وبحضور سفير مصر بروما هشام بدر.

وأعرب رئيس مجلس النواب الإيطالي ، خلال اللقاء ، عن سعادته لتلبية الدكتور علي عبد العال الدعوة لهذا اللقاء رغم ضيق الوقت.

واستعرض الدكتور علي عبد العال مع نظيره الإيطالي جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية البحر المتوسط وحدود الاتحاد الأوروبى الجنوبية

كما استعرض جهود مصر فى مكافحة الارهاب وما حققته من إنجاز تشريعى خلال السنوات الثلاث الماضية فى ضوء الأمن والاستقرار وتثبيت مؤسسات الدولة الذى تحقق بعد ثورة 30 يونيو 2013 ، ومناخ الاستثمار وحرية دخول وخروج الأموال واقامة المشروعات التجارية والاستثمارية

ولفت إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركز طاقة إقليميا خاصة في مجال الغاز الطبيعى.

وأشاد رئيس البرلمان الإيطالي بالتعاون الاقتصادي مع مصر في مجال الطاقة ووصفه بأنه غير مسبوق

وقال إن “العلاقات المصرية الإيطالية تتحسن يوماً بعد يوم وأن حل بعض القضايا العالقة سينقل العلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب وهو أمر منتظر في المستقبل”.

ووجه عبد العال الشكر لرئيس مجلس النواب الإيطالى على حسن الاستقبال ، وتبادلا الهدايا التذكارية ، كما وجه رئيس مجلس النواب الدعوة لنظيره الإيطالى لزيارة البرلمان المصري، وأبدى روبيرتو فيكو عن سعادته واستعداده التام لتلبية هذه الدعوة.